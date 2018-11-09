Как исчезли редкие виды животных и растений сегодня расскажут в Иркутске
Документальный российский фильм «Красное и Черное» покажут в иркутском кинотеатре «Художественный» в рамках фестиваля актуального научного кино «ФАНК». Название фильма символизирует два раздела «Красной Книги»: виды, уже исчезнувшие с лица земли, и редкие виды, сокращающаяся численность которых вызывает тревогу у ученых.
- Фильм не только рассказывает печальную историю уничтожения человечеством различных видов животных и растений, но и анализирует причины алчности, жестокости и бездумного отношения к живой природе, - сообщает пресс-служба кинотеатра. - Главная задача создателей ленты: зародить в зрителе мысль, что, сохраняя природу, меняя свое отношение к ней, мы сохраним человека в себе.
Фильм рассказывает о людях, которые посвящают себя сохранению дикой природы. Картина закрывает Дни научного кино в Иркутске. Начало сеанса в 14.00, 9 ноября. Вход свободный.