2018-11-09T03:37:20+03:00
Общество

Как исчезли редкие виды животных и растений сегодня расскажут в Иркутске

Об этом узнаем из фильма «Красное и Черное»
Ирина РЮТИНА
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О том, как важно любить дикую природу, покажут в ИркутскеО том, как важно любить дикую природу, покажут в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Документальный российский фильм «Красное и Черное» покажут в иркутском кинотеатре «Художественный» в рамках фестиваля актуального научного кино «ФАНК». Название фильма символизирует два раздела «Красной Книги»: виды, уже исчезнувшие с лица земли, и редкие виды, сокращающаяся численность которых вызывает тревогу у ученых.

- Фильм не только рассказывает печальную историю уничтожения человечеством различных видов животных и растений, но и анализирует причины алчности, жестокости и бездумного отношения к живой природе, - сообщает пресс-служба кинотеатра. - Главная задача создателей ленты: зародить в зрителе мысль, что, сохраняя природу, меняя свое отношение к ней, мы сохраним человека в себе.

Фильм рассказывает о людях, которые посвящают себя сохранению дикой природы. Картина закрывает Дни научного кино в Иркутске. Начало сеанса в 14.00, 9 ноября. Вход свободный.

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