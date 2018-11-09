2018-11-09T05:29:26+03:00
Афиша Иркутска

Выставка «Мир стиля и красоты» 2018 пройдет в Иркутске

Она начнется с 14 ноября
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Выставка «Мир стиля и красоты» 2018 пройдет в Иркутске. Фото: официальный сайт Сибэкспоцентра.Выставка «Мир стиля и красоты» 2018 пройдет в Иркутске. Фото: официальный сайт Сибэкспоцентра.
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Ликуйте все любители бьюти индустрии. Приближается самое масштабное событие в сфере красоты, выставка «Мир стиля и красоты» 2018, которая пройдет в Сибэкспоцентре с 14 по 17 октября. В его рамках пройдет международный чемпионат «Baikal Beauty Expo». В его рамках пройдет отборочный тур на международный фестиваль красоты «Невские берега».

- Победителям и призерам отборочного тура предоставят сертификаты, дающие право на освобождение от регистрационного сбора на Фестиваль красоты «Невские берега», - сообщили в пресс-службе Сибэкспоцентра.

На выставочных площадках будут представлены обучающие центры, салоны красоты, косметологические и оздоровительные центры, магазины косметики и парфюмерии, украшений и аксессуаров и многое другое.

Это отличная возможность начинающим мастерам заявить о себе и привлечь новых клиентов, познакомиться с последними тенденциями индустрии красоты.

Подробнее о выставке читайте в разделе "Афиша".

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