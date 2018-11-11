2018-11-11T06:23:28+03:00
Спорт

Ангарчанка стала бронзовым призером первенства России по скалолазанию

Дарья Веретенина вернулась с соревнований, которые завершились в Тюмени 8 ноября
Ольга БУЕВА
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Ангарчанка стала бронзовым призером первенства России по скалолазанию. Фото: соцсетиАнгарчанка стала бронзовым призером первенства России по скалолазанию. Фото: соцсети
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Ангарская спортсменка Дарья Веретенина стала бронзовым призером первенства России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье» среди старших девушек. Соревнования завершились 8 ноября в Тюмени.

- Первое место в этой возрастной категории заняла спортсменка из Москвы Светлана Сергеева. Второй стала Дарья Фурманова из Красноярского края, - сообщает министерство спорта по Иркутской области. - Замкнула тройку лидеров наша землячка.

Спортсменка занимается в областной спортивной школе «Спарта» у Дениса и Екатерины Веретениных. Тренер девушки уже отметила, что для Иркутской области это неплохой старт. Всего у нас три финалиста. Пятое место в группе «младшие юноши» – у Олега Башкирцева из Иркутска, седьмое место среди юниорок – у Варвары Бут.

На странице Дарьи в соцсетях – уже десятки поздравлений от друзей.

- Наша Даша – большая молодец! – оставили они подпись на ее страничке.

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