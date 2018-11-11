2018-11-11T11:26:33+03:00
Происшествия

Самолет рейсом "Шанхай-Париж" экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

Пассажиры рейса "Шанхай-Париж" сейчас находятся в аэропорту нашего города
Ольга БУЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Экстренная посадка в аэропорту Иркутска. Борт рейсом "Париж-Шанхай" приземлился в нашем городе. По предварительной информации, в боинге произошло задымление.

- Сейчас специалисты выясняют все причины произошедшего, - рассказали "КП" в аэропорту Иркутска. - Пасссажиры покинули воздушное судно.

Предварительно, никто из них не пострадал. Пилоты вовремя пошли на посадку. Пока о том, сколько именно людей находилось на борту, ничего не известно. Все они обеспечены питанием, сейчас решает вопрос о замене борта. Некоторое время пассажирам придется провести в нашем городе. "КП" продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске самолет, летевший в Токио, совершил экстренную посадку. При взлете у аэробуса не убралась передняя стенка шасси. Пилоты, управляющие лайнером, «развернули» самолет в небе и вернули на землю.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Баскетболисты «Иркута» проиграли московскому «МБА»
В ДТП под Тайшетом пострадал мужчина
Ангарчанка стала бронзовым призером первенства России по скалолазанию
В Братске потратят больше 50 миллионов рублей на экологию
Напал на пенсионерку с бутылкой водки: в Бурятии задержали вора
Жители Киренска организовали опасный ледовый переход через реку Лена
Пьяный мужчина врезался в дорожный знак на улице Байкальской в Иркутске
15-летний подросток обокрал жилой дом в Бурятии
В Братске подвели итоги конкурса «Мисс полиция – 2018»
Байкал вошел в топ-3 молодежного туризма в России
Автомобиль перевернулся на крышу в результате столкновения на перекрестке в Ангарске
Мужчина убил своего брата на территории дацана в Бурятии
С 14 ноября из Иркутска в Кызыл начнут летать самолеты
В Иркутске открыли мемориальную доску почетному гражданину железнодорожнику Анатолию Антипову
Кладбище на станции Батарейной в Иркутске работало без санитарно – эпидемиологического заключения