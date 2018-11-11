Самолет рейсом "Шанхай-Париж" экстренно приземлился в аэропорту Иркутска

СЕГОДНЯ 11:24 2018-11-11T11:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Экстренная посадка в аэропорту Иркутска. Борт рейсом "Париж-Шанхай" приземлился в нашем городе. По предварительной информации, в боинге произошло задымление.

- Сейчас специалисты выясняют все причины произошедшего, - рассказали "КП" в аэропорту Иркутска. - Пасссажиры покинули воздушное судно.

Предварительно, никто из них не пострадал. Пилоты вовремя пошли на посадку. Пока о том, сколько именно людей находилось на борту, ничего не известно. Все они обеспечены питанием, сейчас решает вопрос о замене борта. Некоторое время пассажирам придется провести в нашем городе. "КП" продолжает следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Иркутске самолет, летевший в Токио, совершил экстренную посадку. При взлете у аэробуса не убралась передняя стенка шасси. Пилоты, управляющие лайнером, «развернули» самолет в небе и вернули на землю.