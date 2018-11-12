Иркутский областной кинофонд покажет пленки со знаменитыми писателями

СЕГОДНЯ 03:43 2018-11-12T03:43:02+03:00

Вампилова, Рождественского и других можно будет увидеть на экране кинотеатра

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В иркутском Доме кино 13 ноября пройдет шестая встреча киноклуба «Область на пленке». В этот раз она посвящена литературной истории нашего города.

- Местная писательская организация дала столько имен стране, что только одно перечисление их произведений займет не одну минуту: Иван Молчанов-Сибирский, Елена Жилкина, Александр Вампилов, Валентин Распутин, Евгений Евтушенко, Константин Седых, - отмечает пресс-служба Иркутского областного кинофонда.

Ведущий встречи - историк, автор книги «Литературные памятники Иркутска» Алексей Петров – используя материалы областного кинофонда, побывает со зрителями в рабочем кабинете писателя Гавриила Кунгурова, встретит в Иркутске Роберта Рождественского, вспомнит первые Вампиловские чтения 1976 года, а также послушает прозу Валентина Распутина и стихи Евгения Евтушенко.

У всех желающих будет возможность познакомиться с уникальными архивными кинодокументами. Встреча-показ пройдет в Большом зале Дома кино. Вход свободный!