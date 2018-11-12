Дождался помощи на перевернутой лодке: пробившись сквозь шторм, спасатели на Байкале помогли охотнику

СЕГОДНЯ 06:27 2018-11-12T06:28:36+03:00

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Байкал штормит. В ледяной воде катера и лодки быстро обледеневают. А если волной их перевернет, шансов выжить практически не остается. Но рыбаку из Нижнеангарска повезло. Он смог дождаться помощи на перевернутой лодке.

-Утром в воскресенье спасатели выехали на помощь тонущему мужчине, находящему на озере Байкал возле бухты Аяя, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. - По сообщению родственников, охотник на металлической лодке направился из Нижнеангарска в район мыса Биракан оз.Байкал.

Спасателям надо было преодолеть 40 километров по бушующему Байкалу. Но в такую, как сейчас, погоду, катер быстро обледенел и дальнейшее движение было опасно. Решено было идти берегом. Из поселка Никола под Иркутском на поиски вылетел Ми-8 с сотрудниками Байкальского ПСО.

Несмотря ни на что, охотнику удалось дождаться помощи. Он был обнаружен через 5 часов после начала поисков на перевернутой лодке, в семи километрах от берега. Пострадавший доставлен в Севеобайкальск, в больницу.