2018-11-12T07:58:12+03:00
Происшествия

Нашли нападавшего: в Красноярске задержали преступника, пытавшегося убить жителя Ангарска

Пострадавший, оказавшийся с ножевым ранением в шею в лесу, выжил
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Нашли нападавшего: в Красноярске задержали преступника, пытавшегося убить жителя Ангарска.Нашли нападавшего: в Красноярске задержали преступника, пытавшегося убить жителя Ангарска.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Подозреваемый в покушении на убийство жителя Ангарска задержан в Красноярске. Раскрыть преступление в кратчайший срок и задержать подозреваемого удалось благодаря взаимодействию силовых служб соседних регионов.

- Обстоятельства происшествия таковы. 25 сентября 2018 года в дежурную часть полиции Ангарска позвонили: в лесу около АЗС по улице Партизанская обнаружен 45-летний местный житель в бессознательном состоянии с ножевым ранением шеи, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Он был срочно доставлен в больницу, а на место выехали оперативники.

Вскоре выяснилось, что необходимо разыскать 19-летнего ангарчанина. По версии оперативников, именно он воткнул нож в горло пострадавшему. Отрабатывая эту версию, полицейские узнали, что вероятный преступник уже покинул регион, чтобы спастись от ответственности. Но его быстро вычислили - в соседнем Красноярске. Коллеги из ГУ МВД России по Красноярскому краю полицейские задержали его и доставили в Ангарск.

- Следственный отдел СУ СК России по Иркутской области возбудил дело по статье за «покушение на убийство», - сообщает СУ СКР по Иркутьской области. Санкция статьи содержит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Что касается подозреваемого, то до суда молодой человек, неоднократно судимый за имущественные преступления, он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение.

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