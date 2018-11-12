2018-11-12T13:14:06+03:00
Происшествия

Нападение на пенсионерку в Иркутске раскрыли по горячим следам

Тридцатилетний мужчина потребовал у 70-летней старушки деньги, и ничего не получив, сбежал
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Нападение на пенсионерку в Иркутске раскрыли по горячим следам.Нападение на пенсионерку в Иркутске раскрыли по горячим следам.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Мужчину, подозреваемого в нападении на пенсионерку, сотрудникам угро удалось задержать по горячим следам. Он поджидал свою жертву в подъезде одного из домов Первомайского, на ул. Мамина-Сибиряка. Угрожая ножом, он потребовал у пожилой женщины мобильник и 500 рублей денег. Но ни того, ни другого у нее не оказалось. Убедившись, что это действительно так, нападавший постарался скрыться.

А пенсионерка вызвала полицию и подробно описала внешность преступника. По горячим следам установили его личность. Налетчиком оказался 30-летний ранее судимый житель Свердловского района областного центра.

Следствие возбудило уголовное дело по статьетза разбой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

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