СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-13T15:45:03+03:00

Аферистка обманула пенсионерку из Саянска на 50 тысяч рублей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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В полицию за помощью обратилась 77-летняя жительница Саянска. Она рассказала сыщикам, что стала жертвой преступников. 4 ноября к ней на улице подошла якобы женщина. Артистичной аферистке удалось не только убедить пенсионерку в том, что они давно знакомы, но и напросится в гости к одинокой старушке. Когда пожилая женщина услышала, что ее новая старая знакомая испытывает финансовые трудности, она, не подозревая обмана, согласилась занять мошеннице 50 тысяч рублей. Получив желаемое, преступница попрощалась с гостеприимной хозяйкой.

- Сыщики устанавливают возможных свидетелей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Изъяты записи с камер наблюдения, с их помощью устанавливают личность аферистки.

Возможно, мошенница уже гастролирует по другим районам области. Полицейские сообщают ее приметы: на вид 30-40 лет, плотного телосложения, рост 150-160 см, лицо круглое, европейский тип лица. На ней были одеты: длинный пуховик серого цвета, черная бандана на голове, черный шарф, черные штаны, черные ботинки. При себе имела кожаный черный рюкзак.

Если кто либо, располагает данными о местонахождении или информацией о ее личности, просьба обращаться в ближайшее отделение полиции.