Фейк 2012 года пугает иркутян: в мессенджерах появилось сообщение о гибели 12 детей из-за лекарств

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-14T09:12:06+03:00

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И снова старый фейк будоражит общественность. В самых разных группах в мессенджерах и соцсетях, в основном в родительских, сами же мамы и папы распространяют ложную информацию. В ней говорится о гибели 12 детей, которые якобы скончались от аллергической реакции на лекарства.

«Реакция была настолько серьезной, что никто из детей даже не доехал в больницу, все они скончались либо дома, либо по дороге в больницу. В данный момент полиция ведет разбирательство по делу, однако изъять из продажи все лекарственные средства не получится. Удалось выяснить то, что все лекарства, в результате приема которых погибли дети, были завезены в нашу страну контрабадным способом и являются опасной подделкой», - говорится в сообщении.

А дальше автор послания бьет по эмоциям, говоря о том, что лекарства ни в коем случае нельзя принимать и прилагает целый перечень из названий известных препаратов.

К слову, если удосужиться и в интернете хотя бы загуглить эту информацию, то станет ясно, что это фейк. Достоверность того, что говорится в сообщении, уже не раз опровергали минздравы разных регионов и даже служба Росздравнадзор. В частности, специалисты говорили о том, что ведется ежедневный мониторинг качества лекарств. Если находят фальсификаты, то их сразу изымают из аптек. И такие случаи бывают, но крайне редко – раз в несколько лет. Кроме того, информацию устали опровергать и в полиции, куда обращений о массовой смерти детей не поступало.

И, кстати, в 2015 году из-за спам-рассылки в Татарстане лишилась работы секретарь главврача Врачебно-физкультурного диспансера. Она получила сообщение от неизвестного лица, а затем с компьютера шефа «раскидала» по нескольким адресатам, тем самым, превысив полномочия. В республике началась паника.