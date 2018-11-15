Иркутян сегодня научат вязать узлы как у спелеологов

СЕГОДНЯ 03:31 2018-11-15T03:31:04+03:00

Лекция по завязыванию узлов будет интересна всем иркутским туристам Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 ноября, в Иркутской областной государственной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского пройдет занимательная лекция. Члены молодежного клуба Иркутского областного отделения Русского географического общества проведут там лекцию «Основные узлы, используемые в спелеологии».

- Узлами называют не только способы соединения веревок, образования петель, привязывания веревки к разнообразным предметам, но, собственно, и само соединение веревок, - отмечают в пресс-службе библиотеки. - Узлов очень много. Все они уникальны, и у каждого есть свое назначение. Лекция будет интересна всем туристам.

Рассказывать об узлах будет ведущий инженер Института геохимии им. А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук Василий Сычёв. Начало в 18.00. Вход по читательскому билету.