2018-11-15T03:31:04+03:00
Туризм

Иркутян сегодня научат вязать узлы как у спелеологов

Лекция пройдет в Молчановке
Ирина РЮТИНА
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Лекция по завязыванию узлов будет интересна всем иркутским туристамЛекция по завязыванию узлов будет интересна всем иркутским туристамФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 15 ноября, в Иркутской областной государственной научной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского пройдет занимательная лекция. Члены молодежного клуба Иркутского областного отделения Русского географического общества проведут там лекцию «Основные узлы, используемые в спелеологии».

- Узлами называют не только способы соединения веревок, образования петель, привязывания веревки к разнообразным предметам, но, собственно, и само соединение веревок, - отмечают в пресс-службе библиотеки. - Узлов очень много. Все они уникальны, и у каждого есть свое назначение. Лекция будет интересна всем туристам.

Рассказывать об узлах будет ведущий инженер Института геохимии им. А. П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук Василий Сычёв. Начало в 18.00. Вход по читательскому билету.

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