С помощью электрошокера двое преступников ограбили офис клининговой компании в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:50 2018-11-17T13:50:25+03:00

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Сюжет напоминает плохой детектив. Среди бела дня 12 ноября двое входят в офис клиниговой компании на ул. Сибирская в Иркутске. Один из них достает из кармана электрошокер и требует деньги. Ему отдают дневную выручку - совсем немного, к тому времени в кассе оказалось 14 тысяч рублей. После чего оба преступника исчезают.

Но надолго скрыться нападавшим на сотрудника клининговой компании, не удалось.

-Потерпевший подробно описал приметы предполагаемых преступников, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. - На розыск подозреваемых были ориентированы наружные наряды полиции, проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление возможных очевидцев инцидента.

В результате через несколько часов оперативники задержали одного из налетчиков. Им оказался 40-летний уроженец города Усолье-Сибирское, уже судимый за совершение тяжкого преступления. У него в кармане обнаружили электрошокер, возможно, тот самый. Второго взяли на следующий день в Ангарске. И этот 47-летний гражданин около 25 лет своей жизни провел в местах лишения свободы за грабежи.

Теперь оба отправятся за решетку снова. Дело возбуждено по статье за разбой, максимальное наказание - до 10 лет. Сейчас проверяют, не совершали ли они подобных преступлений раньше.