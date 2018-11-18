Прогноз погоды в Иркутске: 19 ноября в городе -14
В Иркутске 19 ноября переменная облачность, без осадков, ветер ночью дует переменный до 5 м/с, днем юго-восточный 3-8 м/с.
- Температура воздуха ночью -22,-24, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днём -12,-14 градусов.
По Иркутской области прогноз от синоптиков такой: переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -20,-25, при прояснении -30,-35.
Днем в Приангарье будет -11,-16, местами -21,-26, в северо-восточных районах ночью -32,-37, местами -37,-42, днём -22,-27, местами -28,-33 градуса.