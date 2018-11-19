2018-11-19T04:36:47+03:00
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«Молчановка» приглашает иркутян научиться скорочтению

Тренинг пройдет 21 ноября
Ирина РЮТИНА
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Фото: Иркутская областная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-СибирскогоФото: Иркутская областная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского
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Приходилось ли вам, сидя за книжкой, перечитывать одну и ту же строчку несколько раз? Отвлекались ли от чтения на какие-то посторонние мысли? Хотите от того избавиться?

Иркутская областная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского 21 ноября проведет в своих стенах уникальный мастер-класс «Скорочтение». Тренинг пройдет в рамках проекта «Человек читающий: программа эффективной работы с текстом».

- Приняв участие в тренинге, вы сможете улучшить навыки чтения любимых и не очень текстов, научитесь сохранять концентрацию на текстовом материале, снизить отвлекаемость на раздражающие факторы, увеличите скорость и объем запоминаемой информации, - отмечают в пресс-службе библиотеки.

Начало в 19.00, вход по читательскому билету. Прийти могут любители чтения старше 16 лет.

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