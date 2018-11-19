2018-11-19T07:43:14+03:00
Общество

В Иркутской области вынесли приговор за экстремизм и пропаганду нацизма в Интернете

Ради популярности сибиряк выкладывал символику национал-социализма
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В Иркутской области вынесли приговор за экстремизм и пропаганду нацизма в Интернете.В Иркутской области вынесли приговор за экстремизм и пропаганду нацизма в Интернете.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Социальная активность обернулась штрафом для жителя Усолье – Сибирского. Его привлекли к административной ответственности экстремистские действия. Полицейские обнаружили на его странице в социальной сети нацистскую символику, запрещенную к публичной демонстрации.

Молодой человек рассказал сыщикам, что создал в Интернете свою страничку в 2013 году. Помимо прочего, на ней он выкладывал понравившиеся изображения с символикой нацистской Германии, хотя по его словам их идеологию он не разделял. Все это он делал, пытаясь, стать популярным среди футбольных фанатов, зная, что многие из них разделяют идеи национал-социализма.

- Подсудимый рассказал, что не знал, о запрете на нацистскую символику, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Свою вину он полностью признал и удалил всю запрещенную информацию.

За массовое распространение экстремистских материалов и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики ему назначено два штрафа, по 1000 и 1500 рублей за каждое правонарушение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Учительницу из Иркутской области, которая лишила ребенка школьного обеда, оштрафовали
В Иркутске провели лекции школы медиков – волонтеров
Главный инспектор МВД России ответит на вопросы жителей Иркутской области
Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь встретился с руководством Белорусской ТПП
Учебный центр Союза «ТПП ВС» и ЗАО Фирма «Аудит-Дело» проводят бесплатный семинар для предпринимателей
Фильм про иркутский хоккей прошел в финал национальной премии документального кино
Почти 500 тысяч рублей заплатила за долги пенсионерка из Иркутской области, ради отдыха в Тайланде
Первенство России по керлингу: у иркутян первое место
«Молчановка» приглашает иркутян научиться скорочтению
Частушки о переписи населения из Иркутской области признали лучшими в России
Всероссийская туристическая премия «Маршрут года»: Иркутская область в пятерке
Прогноз погоды в Иркутске: 19 ноября в городе -14
Проиграли чемпиону: ХК «Ермак» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга
Служебный пес по кличке Аякс помог иркутским полицейским обнаружить крупную партию наркотиков
Черемховские полицейские поймали водителя, который перевозил 4,5 тонны дизтоплива без документов
Пожар в Иркутске: тело 77-летнего пенсионера нашли в сгоревшем доме на улице Попова
Спасатели патрулируют опасные участки трасс в Иркутской области