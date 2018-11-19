СЕГОДНЯ 07:42 2018-11-19T07:43:14+03:00

В Иркутской области вынесли приговор за экстремизм и пропаганду нацизма в Интернете. Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Социальная активность обернулась штрафом для жителя Усолье – Сибирского. Его привлекли к административной ответственности экстремистские действия. Полицейские обнаружили на его странице в социальной сети нацистскую символику, запрещенную к публичной демонстрации.

Молодой человек рассказал сыщикам, что создал в Интернете свою страничку в 2013 году. Помимо прочего, на ней он выкладывал понравившиеся изображения с символикой нацистской Германии, хотя по его словам их идеологию он не разделял. Все это он делал, пытаясь, стать популярным среди футбольных фанатов, зная, что многие из них разделяют идеи национал-социализма.

- Подсудимый рассказал, что не знал, о запрете на нацистскую символику, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Свою вину он полностью признал и удалил всю запрещенную информацию.

За массовое распространение экстремистских материалов и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики ему назначено два штрафа, по 1000 и 1500 рублей за каждое правонарушение.