2018-11-19T13:12:34+03:00
Авто

Угнанный люксовый седан Jaguar XF нашли в Иркутске

Всего в Приангарье Интерпол обнаружил 8 автомобилей, находящихся в федеральном розыске
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Угнанный люксовый седан Jaguar XF нашли в ИркутскеУгнанный люксовый седан Jaguar XF нашли в ИркутскеФото: Евгения ГУСЕВА
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Сразу 8 угнанных автомобилей, находящихся в федеральном розыске нашли в Иркутске сотрудники Интерпола. Среди них есть и люксовые машины. Например, вскоре к своему владельцу вернется седан Jaguar XF, стоимость которого может превышать 3 миллионов рублей. Авто было украдено в апреле прошлого года у жителя Карелии, гостившего в Санкт-Петербурге.

Также полицейскими обнаружена Toyota Camry, похищенная в Москве у местной жительницы еще в мае 2005 года. В списке найденных машин также два седана Toyota Corolla, угнанные 3-4 года назад у иркутян. Ну а в Бурятии обнаружены седаны Toyota Mark-II, Toyota Corona Premio, минивэн Toyota Gaia и хэтчбек Honda Fit, ранее похищенные у жителей Иркутской области.

- Все эти машины были угнаны с 2005 по 2017 годы, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас их поместили на арестплощадки и в ближайшее время вернут законным владельцам. Угонщики разыскиваются. Добавим, что всего с начала этого года оперативниками идентифицировано около 60 автомобилей, с перебитыми номерами агрегатов.

Если не хотите остаться без машины, полицейские советуют устанавливать современные автомобильные охранные комплексы и противоугонные системы. Ну а стобы обезопаситься от покупки б/у автомобиля с поддельными номерами, оперативники советуют, прежде чем заключить сделку купли-продажи, проверить авто, используя официальные онлайн-сервисы ГИБДД, ФССП, ФТС, реестр залогов, банки, реестр такси, страховые компании, расшифровка VIN.

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