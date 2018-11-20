2018-11-20T04:07:19+03:00
Общество

За частые звонки должнику в Иркутске оштрафовали коллектора

Дело рассматривалось в суде
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
За частые звонки должнику в Иркутске оштрафовали коллектораЗа частые звонки должнику в Иркутске оштрафовали коллектораФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Запоминайте! Коллектор или кредитор имеет право позвонить должнику два раза в неделю и один раз в сутки. Не больше. Это прописано в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ. Этот лимит превысила женщина – специалист службы по работе с проблемной задолженностью. Она позвонила должнику восемь раз в течение недели.

- Постановлением Кировского районного суда г.Иркутска 30-летняя уроженка Иркутской области, проживающая в г.Иркутске, признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда г.Иркутска.

Свою вину женщина признала, раскаялась и получила штраф в размере 5 000 рублей. Максимальный штраф, который обвиняемая могла получить по данной статье – 50 000 руб. Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За заболеваемостью в Жигаловском районе Иркутской области следит Роспотребнадзор
Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска лидирует с большим отрывом
Чемпионат России по хоккею с мячом: шесть матчей подряд «Байкал-Энергия» сыграет в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 20 ноября днем -12, снег
Водитель большегруза из Иркутска погиб в ДТП под Курганом
Не платил алименты: иркутянин задолжал почти 500 тысяч рублей
Модель подготовки кадров для сферы туризма разработают в Приангарье
Угнанный люксовый седан Jaguar XF нашли в Иркутске
За повторное вождение в пьяном виде житель Бодайбо отправится в колонию-поселение
В Бурятии назвали дату празднования буддистского Нового года
Учительницу из Иркутской области, которая лишила ребенка школьного обеда, оштрафовали
В Иркутске провели лекции школы медиков – волонтеров
Главный инспектор МВД России ответит на вопросы жителей Иркутской области
Президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь встретился с руководством Белорусской ТПП
В Иркутской области вынесли приговор за экстремизм и пропаганду нацизма в Интернете
Учебный центр Союза «ТПП ВС» и ЗАО Фирма «Аудит-Дело» проводят бесплатный семинар для предпринимателей
Фильм про иркутский хоккей прошел в финал национальной премии документального кино
Почти 500 тысяч рублей заплатила за долги пенсионерка из Иркутской области, ради отдыха в Тайланде
Первенство России по керлингу: у иркутян первое место
«Молчановка» приглашает иркутян научиться скорочтению
Частушки о переписи населения из Иркутской области признали лучшими в России
Всероссийская туристическая премия «Маршрут года»: Иркутская область в пятерке
Прогноз погоды в Иркутске: 19 ноября в городе -14
Проиграли чемпиону: ХК «Ермак» уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга
Служебный пес по кличке Аякс помог иркутским полицейским обнаружить крупную партию наркотиков
Черемховские полицейские поймали водителя, который перевозил 4,5 тонны дизтоплива без документов
Пожар в Иркутске: тело 77-летнего пенсионера нашли в сгоревшем доме на улице Попова
Спасатели патрулируют опасные участки трасс в Иркутской области