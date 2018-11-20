За частые звонки должнику в Иркутске оштрафовали коллектора

СЕГОДНЯ 04:06 2018-11-20T04:07:19+03:00

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Запоминайте! Коллектор или кредитор имеет право позвонить должнику два раза в неделю и один раз в сутки. Не больше. Это прописано в Федеральном законе от 03.07.2016 г. № 230-ФЗ. Этот лимит превысила женщина – специалист службы по работе с проблемной задолженностью. Она позвонила должнику восемь раз в течение недели.

- Постановлением Кировского районного суда г.Иркутска 30-летняя уроженка Иркутской области, проживающая в г.Иркутске, признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда г.Иркутска.

Свою вину женщина признала, раскаялась и получила штраф в размере 5 000 рублей. Максимальный штраф, который обвиняемая могла получить по данной статье – 50 000 руб. Постановление суда не обжаловалось и вступило в законную силу.