Правительство Иркутской области выкупит бывший ночной клуб за 100 млн.рублей

СЕГОДНЯ 05:17 2018-11-20T05:30:04+03:00

Это произойдет уже в этом году

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Министр имущественных отношений Иркутской области Владиславом Сухорученко подписал указ о покупке здания по адресу улица Карла Маркса, 15. Это бывший ночной клуб «Стратосфера» и кинотеатр «Второй этаж». Цена вопроса 101, 4 миллиона рублей. Государственной собственностью двухэтажное здание с площадью 1448, 3 кв.м станет уже в этом году.

- Приказываю осуществить бюджетные инвестиции в виде капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области, - говорится в документе на Официальном интернет-портале правовой информации.

Так же до конца года купят здание на улице Карла Либкнехта, 61. Его выкупят за 96,9 миллиона рублей.