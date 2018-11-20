В интернате Саянска 13 воспитанников заболели кишечной инфекцией

СЕГОДНЯ 11:12 2018-11-20T11:21:55+03:00

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В учреждении для умственно-отсталых детей произошла вспышка дизентерии. Так называемая болезнь грязных рук начала распространятся в интернате с 6 ноября. В результате в инфекционное отделение городской больницы попали 13 подопечных дома ребенка. Врачи обнаружили у 6 детишек симптомы дизентерии и одного острой кишечной инфекции. После сбора анализов медики госпитализировали еще 5 детей.

- Санитарные мероприятия начались 6 ноября, - сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – За детьми и работниками интерната уставлено наблюдение. После дезинфекции карантин планируется снять 20 ноября.

Госпитализированные дети получают всю необходимую помощь. Распространение болезни удалось остановить. Новых случаев заражения не зафиксировано.

СПРАВКА «КП»:

Дизентерия – инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии шигеллы. Они выделяют токсины отравляющие организм, вызывая болезненные симптомы. Первые признаки болезни: недомогание, боли в животе, расстройство стула. Источником дизентерии является зараженный человек, который через общую посуду или при контакте способен передать болезнь.