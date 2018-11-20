2018-11-20T11:21:55+03:00
Общество

В интернате Саянска 13 воспитанников заболели кишечной инфекцией

Распространение заразы удалось остановить
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
В интернате Саянска 13 воспитанников заболели кишечной инфекциейВ интернате Саянска 13 воспитанников заболели кишечной инфекциейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В учреждении для умственно-отсталых детей произошла вспышка дизентерии. Так называемая болезнь грязных рук начала распространятся в интернате с 6 ноября. В результате в инфекционное отделение городской больницы попали 13 подопечных дома ребенка. Врачи обнаружили у 6 детишек симптомы дизентерии и одного острой кишечной инфекции. После сбора анализов медики госпитализировали еще 5 детей.

- Санитарные мероприятия начались 6 ноября, - сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – За детьми и работниками интерната уставлено наблюдение. После дезинфекции карантин планируется снять 20 ноября.

Госпитализированные дети получают всю необходимую помощь. Распространение болезни удалось остановить. Новых случаев заражения не зафиксировано.

СПРАВКА «КП»:

Дизентерия – инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии шигеллы. Они выделяют токсины отравляющие организм, вызывая болезненные симптомы. Первые признаки болезни: недомогание, боли в животе, расстройство стула. Источником дизентерии является зараженный человек, который через общую посуду или при контакте способен передать болезнь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
90 лет на страже прав и интересов студентов
Губернатор Приангарья предложил выделять гражданам пиломатериалы вместо древесины на корню
Новый год в Иркутске 2019: праздничая елка появится к концу ноября
Выбыли из-за травм: футболисты из Иркутской области Федор Кудряшов и Роман Зобнин не сыграют со Швецией
СК начал проверку после пожара, на котором погибли мать и двое детей в Иркутской области
Полицейские задержали «банкиров», которые обналичивали деньги на съемной квартире в Иркутске
Правительство Иркутской области выкупит бывший ночной клуб за 100 млн.рублей
За заболеваемостью в Жигаловском районе Иркутской области следит Роспотребнадзор
Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска лидирует с большим отрывом
За частые звонки должнику в Иркутске оштрафовали коллектора
Чемпионат России по хоккею с мячом: шесть матчей подряд «Байкал-Энергия» сыграет в Иркутске
Прогноз погоды в Иркутске: 20 ноября днем -12, снег
Водитель большегруза из Иркутска погиб в ДТП под Курганом
Не платил алименты: иркутянин задолжал почти 500 тысяч рублей
Модель подготовки кадров для сферы туризма разработают в Приангарье
Угнанный люксовый седан Jaguar XF нашли в Иркутске