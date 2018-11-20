2018-11-20T20:08:23+03:00
Спорт

ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга

Ангарчане вели в счете, но не удержали преимущество
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга. Фото: Татьяна ГЛЮК.ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. На домашнем льду «оранжевые» уступили «СКА-Неве» из Санкт-Петербурга со счетом 2:3.

При этом первый период остался за нашими хоккеистами. Ангарчане вышли вперед благодаря точному броску Никиты Короткова. Вели в счете хозяева до окончания стартового отрезка. Во второй 20-минутке забивали уже гости. Сначала армейцы сравняли счет усилиями Михаила Мальцева, а затем вышли вперед после гола Владислава Курбатова. В начале заключительного периода питерцы забросили в ворота «Ермака» еще одну шайбу. Ответить на это наши парни смогли лишь одним точным броском в исполнении Бориса Левитского. После этого поражения «оранжевая» дружина осталась на последнем 29-м месте ВХЛ.

Следующий матч «Ермак» проведет также на своем льду. 22 ноября в Ангарск приедет «Югра» из Ханты-Мансийска.

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