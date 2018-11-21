СЕГОДНЯ 03:57 2018-11-21T03:57:57+03:00

Грузовой поезд загорелся в Иркутской области во время торможения. Фото: Восточно-Сиибирского СУ на транспорте СКР

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Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ сейчас проводят доследственную проверку по факту возгорания локомотива грузового поезда. Случилось это еще 31 октября.

- По предварительным данным, 31 октября 2018 года около 13 часов 35 минут по местному времени в пути следования по перегону «Дельбичинда-Кунерма» Восточно-Сибирской железной дороги при применении торможения произошло возгорание локомотива грузового поезда, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. - В результате происшествия пострадавших нет.

Сейчас следователи проводят комплекс проверок, чтобы выяснить причины возгорания.