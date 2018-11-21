СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-21T07:47:54+03:00

Автомобилист из Братска заявил в полицию об угоне своих «Жигулей», чтобы скрыть пьяное ДТП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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О том, что его автомобиль «Жигули» угнали прямо со двора частного дома, сообщил полицейским 27-летний братчанин. К поискам машины подключились наряды ППС и ГИБДД. К вечеру того же дня разбитое похищенное авто нашли в жилом районе Падун на улице Транспортной.

Вскоре оперативники выяснили, что машину у парня никто не угонял. В ночь перед звонком в полицию, он сел за руль отечественной легковушки пьяным и начал раскатывать по городским улицам, но не справился с управлением и врезался в продуктовый павильон. Испугавшись, нарушитель бросил авто, убежал домой, а утром заявил об угоне.

- За ложное сообщение о преступлении ему грозит уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Не исключено, что после определения ущерба, причинённого владельцу магазина, ко лжепотерпевшему будет предъявлен ещё и материальный иск.