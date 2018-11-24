2018-11-24T12:07:26+03:00
Происшествия

Пытались ограбить соседскую квартиру: жительница Киренска помогла задержать домушников

Полицейские уже наградили Ларису Каплину за бдительность
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Пытались ограбить соседскую квартиру: жительница Киренска помогла задержать домушников. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.Пытались ограбить соседскую квартиру: жительница Киренска помогла задержать домушников. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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В Киренске награда нашла жительницу села Ербогачен Ларису Каплину, которая помогла предотвратить ограбление своих соседей. Дело было так. Женщина услышала в соседней квартире подозрительный шум. При этом Лариса отлично знала, что хозяева квартиры несколько дней назад уехали в соседское село по семейным обстоятельствам. Поэтому бдительная сибирячка решила позвонить в полицию.

И не зря. Прибывшие на место оперативники задержали двух неизвестных, которые проникли в чужое жилище, взломав замок. Внутри злоумышленники пытались похитить сотовые телефоны, аудиоколонки и продовольственные товары. Преступников задержали. Пригласили в отдел полиции и Ларису. Но только для того, чтобы наградить ее.

- Женщине вручили благодарственное письмо за бдительность, самоотверженность и проявление активной гражданской позиции, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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