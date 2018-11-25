Осторожнее на дорогах: сильный снег прогнозируют синоптики в Иркутской области

СЕГОДНЯ 06:36 2018-11-25T06:36:58+03:00

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Спасатели просят автомобилистов быть осторожными на дорогах Приангарья - соблюдать меры личной безопасности в сложных погодных условиях.

- В ближайшие сутки местами по области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, метели, также пройдет мокрый снег, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. – Ухудшится погода днем 25 ноября и ночью 26 ноября в западных, северо-западных, центральных, южных и верхнеленских районах, 26 ноября - по южной и средней части озера Байкал ожидается ветер до 32-35 м/с.

Спасатели говорят, что при метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна. Кроме того, видимость на дорогах доходит всего до 20–50 метров. Рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния. Если же такой возможности нет, то изучите маршрут следования – ближайшие остановки, номера служб вызова эвакуатора, будьте на связи с родными.