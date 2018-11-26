2018-11-26T04:09:18+03:00
Общество

Иркутский самолет, застрявший на острове Хайнань, вылетит сегодня

Воздушное судно отремонтировали
Ирина РЮТИНА
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Иркутский самолет, застрявший на острове Хайнань, вылетит сегодняИркутский самолет, застрявший на острове Хайнань, вылетит сегодняФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сегодня, 285 туристов, вынужденно продлившие свой отпуск на острове Хайнань, вылетят в Хабаровск. Ожидают вылета они с 22 ноября.

- Авиакомпания «ИрАэро» приносит свои искренние извинения за сложившуюся ситуацию с задержкой рейса, - сообщает пресс-служба авиакомпании. - Данная ситуация сложилась по причине неисправности гидронасоса, который был оперативно заказан 23.11. Главное для нас - безопасность.

Чтобы ожидание вылета не было изнурительным, авиакомпания совместно с туроператором организовали для пассажиров бесплатную экскурсионную программу. Авиакомпания оплатит все расходы по перевозке трансферных пассажиров до их конечного пункта.

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