СЕГОДНЯ 04:19 2018-11-26T04:19:27+03:00

На трассе Иркутск-Чита закрыто движение для большегрузов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничение действует с 412 по 420 км

Изменить размер текста: A A

Из-за плохой погоды страдают все. Со вчерашнего вечера на трассе «Южный Байкал» из-за интенсивного снегопада на перевале «Мандрик» и вблизи село Загорушка закрыто движение для большегрузов.

- Ограничение действут с 412 по 420 км, - сообщает Упрдор «Южный Байкал». - Для восстановления проезда большегрузного автотранспорта задействовано две комбинированных дорожных машины и автопогрузчик.

Трассу на перевале очищают от снега и обрабатывают противогололедными смесями. В случае нештатной ситуации на дороге звонить по телефонам службы спасения 112.