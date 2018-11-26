2018-11-26T04:19:27+03:00
Общество

На трассе Иркутск-Чита закрыто движение для большегрузов

Ограничение действует с 412 по 420 км
Ирина РЮТИНА
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На трассе Иркутск-Чита закрыто движение для большегрузовНа трассе Иркутск-Чита закрыто движение для большегрузовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Из-за плохой погоды страдают все. Со вчерашнего вечера на трассе «Южный Байкал» из-за интенсивного снегопада на перевале «Мандрик» и вблизи село Загорушка закрыто движение для большегрузов.

- Ограничение действут с 412 по 420 км, - сообщает Упрдор «Южный Байкал». - Для восстановления проезда большегрузного автотранспорта задействовано две комбинированных дорожных машины и автопогрузчик.

Трассу на перевале очищают от снега и обрабатывают противогололедными смесями. В случае нештатной ситуации на дороге звонить по телефонам службы спасения 112.

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