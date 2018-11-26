2018-11-26T12:36:07+03:00
Авто

Погоня ГИББД: поняв, что не уйти, водитель в Черемхове оставил машину и бросился наутек

Теперь ему придется отвечать за все по совокупности и надолго остаться без автомобиля
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Погоня ГИББД: поняв, что не уйти, водитель в Черемхове оставил машину и бросился наутек .Погоня ГИББД: поняв, что не уйти, водитель в Черемхове оставил машину и бросился наутек .Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Накануне ночью в Черемхове патруль ГИБДД попытался остановить лихача на автомобиле «Тойота Марк-2».. Не тут-то было. Водитель ударил по газам. Полицейские - за ним по ночному городу, в котором они, конечно, ориентировались гораздо лучше. Поэтому нагнали быстро.

-Во время погони водитель понял, что ему не скрыться от экипажа, бросил свой автомобиль и пустился бежать от преследующих его полицейских, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области.

Ясно, что в кроссе с тренированными людьми, прошедшими специальную подготовку, лучше не соревноваться. Поймали. И сразу стало понятно, почему водитель побежал куда глаза глядят. 28-летний местный житель управляющий автомобилем в пьяном виде. Причем такой грешок за ним, видимо, водился часто. По решению суда он 3 месяца назад был лишен водительских прав на 18 месяцев за то же самое.

Сейчас задержанный привлечен к административной ответственности за ряд грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе, за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. Решается вопрос о привлечении автомобилиста к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

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