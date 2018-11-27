2018-11-27T05:51:50+03:00
Происшествия

Поиски катера, который пропал на Байкале 25 ноября, продолжаются: надежды найти живых остаются

Катер с четырьмя пассажирами на борту опрокинулся во время шторма, один из находившихся на борту успел подать сигнал бедствия
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Поиски катера, который пропал на Байкале 25 ноября, продолжаются: надежды найти живых остаются.Поиски катера, который пропал на Байкале 25 ноября, продолжаются: надежды найти живых остаются.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Прошло больше суток с того часа, как в 23.00 (время установлено по телефонному звонку терпящих бедствие) 25 ноября, катер с четырьмя людьми на борту опрокинулся во время шторма в районе мыса Зундуки на Ольхоне. Поиски начались тотчас, как поступило сообщение о том, что нужна помощь. Пока ничего утешительного. ГУ МЧС России по Иркутской области сообщает, что поиски продолжат и сегодня.

В поисках масляных пятен и обломков катера "Ярославец" за 26 ноября обледованы 60 км. береговой линии, вертолет МИ-8 облетел 15 квадратных километров акватории.

- Во второй половине дня на противоположном берегу пролива Малое море острова Ольхон возле Нюрганской губы местными жителями были найдены спасательные круги, газовый баллон и спасательный плот, - сообщает ГУ МЧС. - Ими обнаружено тело мужчины в спасательном жилете. На месте работает следственно-оперативная группа Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, запланирована процедура опознания погибшего.

Пока неясно, имеет ли погибший какое-то отношение к катеру или примерно в то же время произошла другая трагедия.

Надежда на спасение остается. С родственниками без вести пропавших постоянно на связи психологи Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области.

На 27 ноября запланирована работа 2 поисковых наземных групп, а также работа спасателей-водолазов на акватории озера Байкал. Применение авиации - в соответствии с погодными условиями.

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