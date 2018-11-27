2018-11-27T08:12:54+03:00
Авто

Маршрутка 16с с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем в центре Иркутска: три пассажирки пострадали

Водитель иномарки летом был лишен прав за пьяную езду, а маршрутчик - накопил 8 штрафов за нарушение правил
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Три пассажирки пострадали в ДТП с участием маршрутки в Иркутске.Три пассажирки пострадали в ДТП с участием маршрутки в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На пересечении улиц Тимирязева и Седова столкнулись легковая «Honda» и маршрутная «Газель» № 16с «проспект Жукова-Ц.Рынок». Трем пассажиркам потребовалась помощь врачей. Оба водителя задержаны.

Накануне вечером в центре Иркутска произошла авария, маршрутное такси «Газель» не поделило дорогу с легковым автомобилем «Honda». Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела пассажиров такси, двум женщинам оказали помощь на месте, еще одной потребовалась госпитализация.

- Инспекторы ГИБДД, выясняя подробности столкновения, установили, что 55-летний водитель иномарки летом был лишен водительских прав за пьяную езду, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Второй участник происшествия, водитель маршрутки оказался злостным неплательщиком, он накопил уже 8 штрафов за нарушение ПДД.

Полицейские оформили на обоих административные протоколы и поместили их в спецприемник.

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