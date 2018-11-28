2018-11-28T04:34:46+03:00
Общество

Все три первых места на конкурсе от московского Музея Победы заняли школьники из Иркутска

Соревнование было межрегиональным
Ирина РЮТИНА
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Бекеша дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. Фото: Иркутский краеведческий музейБекеша дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. Фото: Иркутский краеведческий музей
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Стали известны результаты конкурса Музея Победы «Мобильный гид», который проходил в рамках проекта «Территория Победы». Он был приурочен к празднованию 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск во время Курской битвы. По условия конкурса нужно было написать мобильные аудиогиды. С этим на отлично справились школьники из Иркутска, заняв первое, второе и третье места.

- Школьники выбрали понравившиеся предметы, написали истории, озвучили их и сделали фото, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея. - Мобильные путеводители были созданы по экспонатам и фотографиям на темы: «Патронный завод 540», «Плакаты Великой Отечественной войны», «Подарки на фронт», «Эвакуационные госпитали» и другие.

Первое место у девятиклассницы из 35 школы. Дарья Суханова создала мобильный гид на тему «Бекеша дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова». Второе место у Анастасии Петроченко, ученицы восьмого класса гимназии №2. Она рассказала про экспонат «Солдатский медальон». Третье место заняла девятиклассница школы №5 Александра Черкашина с повествование о плакатах времен Великой Отечественной войны.

Победители получат в подарок бесплатный билет на групповое прохождение квеста/экскурсии в Музее Победы и возможность провести открытый онлайн-представление своего музея на портале Российского движения школьников.

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