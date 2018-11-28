2018-11-28T08:07:40+03:00
Авто

Большую парковку планируют обустроить внутри Маратовского кольца в Иркутске

Об этом заявил главный архитектор города Сергей Александров
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Парковку планируют обустроить внутри Маратовского кольца в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.Парковку планируют обустроить внутри Маратовского кольца в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.
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Внутри Маратовского кольца в Иркутске может появиться большая автомобильная парковка. Об этой идее на депутатских слушаниях заявил главный архитектор Иркутска Сергей Александров.

По предварительной информации, внутри кольца внутри может вместиться около 800 машин. Кроме того, там могут организовать систему общественного транспорта, позволяющую водителям добираться по назначению от перехватывающей парковки. Напомним, первый этап работ на Маратовской развязке прошел в 2017 году. Тогда дорожники удлинили кольцо и теперь водителям, которые двигаются из центра города в сторону улицы Баррикад либо Покровской развязки, проезжают кольцо рядом с Павловским рынком. Тогда пропускная способность узла увеличилась на 30%.

Второй этап работ проходил на кольце летом 2018-го. Там расширили еще несколько полос, так что теперь мы проезжаем с Баррикад на Сурнова, Рабочего Штаба и обратно, по прямой широкой магистрали, забыв о пробках даже в часы-пик.

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