2018-11-29T11:30:14+03:00
Происшествия

Лобовое столкновение двух фур на трассе "Байкал": у Култука погиб дальнобойщик из Краснодарского края

На большегрузе он вез фрукты на Новый год для жителей Сибири
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В столкновении двух фур на трассе "Байкал" у Култука погиб дальнобойщик из Краснодарского края.В столкновении двух фур на трассе "Байкал" у Култука погиб дальнобойщик из Краснодарского края.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Трагедия, которая разыгралась сегодня, 29 ноября, на 54 километре трассы "Байкал" на Култукском серпантине, дополняется все новыми подробностями. Напомним, в 8.30 утра на скользкой горной дороге лоб в лоб столкнулись два большегруза. Столкновение было чудовищной силы, фуры шли на большой скорости. Достаточно сказать, что почти на 2 часа было затруднено движение на оживленном направлении, а ГУ МВД по Иркутской области рекомендовало на это время водителям, особенно с маленькими впечатлительными детьми, повременить с поездкой.

Ясно одно - водители не знали условий местности. Один из водителей, как стало известно только что, вез фрукты в Сибирь с юга страны, из Краснодарского края, и находился в пути уже несколько суток. 53-летний житель Кубани погиб на месте. Второму дальнобойщику, который вез груз со стороны республики Бурятия, повезло. Он успел сориентироваться и, видимо, выпрыгнул из кабины. Что называется, отделался ушибами, царапинами и огромным стрессом. Такие трагедии запоминаются на всю жизнь.

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