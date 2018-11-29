СЕГОДНЯ 12:33 2018-11-29T12:33:10+03:00

Школьник из Братска в 15 лет открыл магазин в интернете: он 2 года продавал несуществующие телефоны. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сколько человек стали его жертвами за это время, установить почти невозможно

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Стремясь сэкономить, пользователи интернета рискуют попасть на мошенников. Одним из таким был подросток из Братска. Сайт юного афериста занимался продажей несуществующих телефонов.

Еще два года назад, учащийся одного из лицеев Братска в 15 лет создал в сети Интернет сайт магазина по продаже сотовых телефонов с большой скидкой. Разумеется, что в реальности никакого магазина не было и в помине. Клиентам предлагали купить телефоны с незначительным заводским браком, так объяснял снижение цены продавец. Остается только гадать, сколько человек на бесконечных просторах Интернета стали жертвами молодого афериста за эти годы. В их числе был и житель Киргизии. В августе 2017 года иностранец «купил» у преступника телефон за 6 тысяч рублей. Оставшись и без телефона и без денег, он подал заявление в полицию, с него то и началось расследование, приведшее к молодому человеку.

-При обыске у подростка изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны с множеством сим-карт и банковские карты, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

Сыщики продолжают выяснять подробности схем получения денег молодым аферистом, а также разыскиваются другие возможные жертвы братчанина. Пока он отпущен домой под подписку о невыезде.