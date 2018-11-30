Леонид Мащицкий из Иркутска – первый российский гонщик, завоевавший сразу 4 высших награды в сезоне GT

СЕГОДНЯ 05:13 2018-11-30T05:17:51+03:00

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Сибиряк Леонид Машицкий уверенно покоряет пьедесталы престижных гоночных соревнований. Накануне в Лондоне чемпионов сезона 2018 награждали организаторы европейского кольцевого турнира Blancpain GT Series. В их числе был и наш земляк.

- Награждены за победы в классе Am и 24-часовой марафон в Спа команда Адриана Мастуца и Лео Машицкого, - сообщает официальный сайт Blancpain gt series.

Свои награды в зале с видом на реку Темза получили многие спортсмены. Этот вечер ознаменовал собой конец сезона GT 2018 и начало зимнего перерыва в гонках. По итогам этого года Леонид Машицкий стал первым пилотом из России, собравшим четыре высших награды: две общекомандные награды, а также личное золото в классе Am и в категории Endurance Cup.

Леонид родился в 1983 году в Иркутске, сейчас является пилотом британской команды.