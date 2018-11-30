Леонид Мащицкий из Иркутска – первый российский гонщик, завоевавший сразу 4 высших награды в сезоне GT
Сибиряк Леонид Машицкий уверенно покоряет пьедесталы престижных гоночных соревнований. Накануне в Лондоне чемпионов сезона 2018 награждали организаторы европейского кольцевого турнира Blancpain GT Series. В их числе был и наш земляк.
- Награждены за победы в классе Am и 24-часовой марафон в Спа команда Адриана Мастуца и Лео Машицкого, - сообщает официальный сайт Blancpain gt series.
Свои награды в зале с видом на реку Темза получили многие спортсмены. Этот вечер ознаменовал собой конец сезона GT 2018 и начало зимнего перерыва в гонках. По итогам этого года Леонид Машицкий стал первым пилотом из России, собравшим четыре высших награды: две общекомандные награды, а также личное золото в классе Am и в категории Endurance Cup.
Леонид родился в 1983 году в Иркутске, сейчас является пилотом британской команды.