Атлас истории озера Байкал создадут в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:41 2018-12-01T04:42:09+03:00

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Байкал поистине можно назвать сердцем Сибири. Каждый год на это чудо съезжаются посмотреть сотни тысяч туристов. Они восхищаются им, делают памятные снимки и дивятся мощи этого озера. А знают ли они историю Байкала? Возможно кто-то и гуглит в интернете, изучает. Но, ведь, больше всех о секретах нашей диковинки знаем мы – коренные жители. В связи с этим Иркутский государственный университет решил выпустить научно-популярную иллюстрированную книгу под названием «Хрустальное сердце России: Атлас Байкала с древности до наших дней». Над ее созданием трудятся профессор кафедры гидробиологии и зоологии Беспозвоночных биолого-почвенного факультета ИГУ Вадим Тахтеев, фотограф Сергей Дидоренко, дизайнер и писатель Александр Долганов и многие другие.

- В текущем году предусмотрено создание оригинал-макета атласа, готового к печати, рассказали в пресс-службе ИГУ. - Текст с рассказом о Байкале написал Вадим Тахтеев. В подготавливаемом атласе отражены основные географические сведения о Байкале, помещены очерки о наиболее уникальных группах флоры и фауны: диатомовых водорослях, губках, знаменитой эпишуре, раках-бокоплавах, моллюсках, бычках-широколобках и многое другое.

Книга будет иллюстрирована более 160 фото. Среди них будут даже снимки уже вымерших животных Байкала.

Проект поддержан грантом Иркутского областного отделения Русского географического общества.