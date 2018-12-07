2018-12-07T07:34:41+03:00
Происшествия

Авось не поймают: пьяному водителю из Ангарска придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав на два года

Мужчина пытался уйти от погони [видео]
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Авось не поймают: пьяному водителю из Ангарска придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав на два года.Авось не поймают: пьяному водителю из Ангарска придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишиться прав на два года.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне вечером экипаж дорожно-патрульной службы в Ангарске заметил автомобиль «Хонда Одиссей», который не безопасно осуществлял маневры на дороге.

- Водителю был подан сигнал об остановке, который он проигнорировал, и увеличив скорость, продолжил движение, создавая опасность для граждан и транспортных средств, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Догнать и остановить автомобиль удалось лишь в квартале 95Б. Но водитель резко выскочил из машины и попытался скрыться с места происшествия. Сотрудники полиции успели его догнать.

В ходе проверки удалось установить личность 35-летнего нарушителя и выяснить то, что он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. За это грубое нарушение его привлекли к административной ответственности.

Теперь горе-водитель не сядет за руль как минимум полгода, а то и два. Помимо этого мужчине придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Погоня за нарушителем в Ангарске.ГУ МВД по Иркутской области

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