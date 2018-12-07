2018-12-07T08:45:08+03:00
Происшествия

В Усолье-Сибирском сотрудники полиции задержали распространителя наркотиков в особо крупном размере

Молодой человек приехал их города Зима
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Усолье-Сибирском сотрудники полиции задержали распространителя наркотиков в особо крупном размере.В Усолье-Сибирском сотрудники полиции задержали распространителя наркотиков в особо крупном размере.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Еще в феврале этого года сотрудники по контролю за оборотом наркотиков задержали в Усолье – Сибирском 24-летнего молодого человека. Его подозревали в незаконном сбыте синтетических наркотиков.

Предварительно полицейским удалось выяснить, что наркодилер прибыл в Усолье из города Зима, снял квартиру и бесконтактным способом поставлял запрещенные вещества потенциальным покупателям – делал закладки.

- В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что злоумышленник осуществил как минимум четыре «закладки» в подъездах многоквартирных домов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Свертки изъяты.

Была проведена экспертиза, в ходе которой было подтверждено, что вещество, которое распространял подозреваемый – синтетические наркотики. Общий вес товара составил около двух граммов. А это является крупным размером.

При задержании молодой человек выдал полицейским еще два десятка свертков.

Было собрано достаточно доказательств для вынесения обвинительного приговора.

Накануне Усольский городской суд признал виновным подсудимого и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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