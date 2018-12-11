2018-12-11T16:49:51+03:00
Спорт

Очередное фиаско: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Горняку»

Команда из Башкирии уверенно контролировала игру все три периода
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Очередное фиаско: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Горняку». Фото: Татьяна ГЛЮК.Очередное фиаско: ХК «Ермак» на своем льду проиграл «Горняку». Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Болельщики ангарского «Ермака» уже устали считать поражения любимой команды. В очередном домашнем матче Высшей хоккейной лиги «оранжевые» проиграли «Горняку» из башкирского города Учалы со счетом 1:4.

Серьезную заявку на победу гости сделали уже в первом периоде, когда отправили в ворота ангарчан две безответные шайбы. Отличились Михаил Назаров и Александр Борисенков. Во втором отрезке хоккеисты «Горняка» укрепили свое преимущество, забросив еще один «снаряд». Ну а в заключительном периоде команда из Башкирии, забив в четвертый раз, окончательно сняла все вопросы о победителе. Все, на что хватило ангарчан, так это забить гол престижа. Красный свет за воротами гостей зажег Егор Софьин.

После этого поражения «Ермак» продолжает терпеть бедствие в турнирной таблице ВХЛ, находясь на последней 29-й строчке. Следующий матч у «оранжевых» намечен на 13 декабря. Соперник – «Челмет» из Челябинска.

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