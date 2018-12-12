2018-12-12T04:16:16+03:00
Общество

Пробки в Иркутске 8 баллов: виной снег и 5 ДТП

По традиции, самые большие заторы на подъезде к Глазковскому и Академическому мостам
Ирина РЮТИНА
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Фото: Яндекс. ПробкиФото: Яндекс. Пробки
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Иркутянам не позавидуешь уже который день. Несколько дней подряд город стоит в 8-бальных пробках. Если вчера вечером всему виной был снег, то сегодня к нему добавились еще пять ДТП в разных частях города.

По сообщению «Яндекс. Пробки» два из них на ул. Академическая, одно на ул. Олега Кошевого, еще одна авария на ул. 5 октября и одно ДТП на ул. Депутатская.

По традиции, самые большие заторы: на подъезде к курорту «Ангара», далее к Глазковскому мосту, и от Мельниково к Академическому мосту. Скорость транспорта здесь 3-5 км/ч. Пробка на ул. Челнокова, это близлежащая к ул. Маяковского пред выездом на мост.

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