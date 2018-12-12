Прогноз погоды в Иркутске: 13 декабря днем -11, -13

12 Дек. 15:56 2018-12-12T15:56:13+03:00

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В Иркутске 13 декабря переменная облачность. Снег, по прогнозу синоптиков, не ожидается. Утром будет туман. Ветер дует переменный до 5 м/с. Температура воздуха ночью -19,-21. Днем столбики уличных термометров покажут -11,-13.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, в северных районах порывы до 13 м/с.

Температура в Приангарье ночью -17,-22, при прояснении -27,-32. Днем будет -10,-15, при облачной погоде -18,-23, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами до -6 градусов.