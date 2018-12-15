2018-12-15T08:41:39+03:00
Общество

Ученые из Иркутска создадут особый асфальт для сибирского климата

Они уже преступили к лабораторным испытаниям
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Ученые из Иркутска создадут особый асфальт для сибирского климата.Ученые из Иркутска создадут особый асфальт для сибирского климата.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новую модификацию битума представят ученые из Иркутской области. Для создания уникальных асфальто-бетонных смесей специалисты используют передовой опыт канадских коллег. Завершить исследования планируется к концу 2020 года.

Проблема российских дорог известна каждому. Устаревшие нормативы строительства дорог не отражают климатические условия и требования к дорожному полотну. Группа иркутских исследователей занимается разработкой, которая позволит создать новый вид асфальта с увеличенным сроком службы. Для этого будут использовать специальные добавки, которые усилят вязкость битума, что позволит повысить стойкость асфальта.

- Подобные работы ранее не проводились в Иркутске, - сообщили в пресс-службе Иркутского национального исследовательского технического университета. - Предстоит создать опытный участок автодороги с экспериментальным покрытием. Уже проходят лабораторные испытания.

Предполагается, что новая технология позволит увеличить срок службы дорожного полотна минимум в полтора раза. Сдача проекта запланирована на декабрь 2020 года.

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