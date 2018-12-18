Выставка котят экзотических пород откроется в Иркутском краеведческом музее
В Отделе природы Иркутского областного краеведческого музея 23 декабря откроется выставка котят традиционных и экзотических пород.
- На выставке представят котят экзотической, курильской, британской, шотландской, бенгальской, сиамо-ориентальной пород, а также мейн-кунов, корниш-рексов, - сообщает пресс-служба Иркутского областного краеведческого музея.
Полюбоваться пушистыми, и не совсем, милашками иркутяне смогут всего один день, так как это выставка одного дня. Работать она будет с 12.00 до 17.00.
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