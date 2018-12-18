Сергей Сокол: в муниципалитетах не должно быть дефицита средств на первоочередные расходы

18 Дек. 12:54 2018-12-18T12:54:39+03:00

Об этом заявил председатель областного парламента во время рабочей поездки в город Черемхово

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В муниципалитетах Иркутской области должны появляться точки роста экономики, в том числе на базе малого и среднего бизнеса. Задача региональных властей – всячески способствовать такому развитию. Об этом заявил председатель ЗакСобрания Иркутской области Сергей Сокол. Спикер участвовал в заседании думы Черемхово, где рассматривался бюджет города на 2019-й год.

- Глава не может заниматься экономическим развитием, когда вынужден «латать дыры», когда не хватает, к примеру, средств на зарплату в социальной сфере, - сказал Сергей Сокол. - В 1,2 млрд. рублей доходов бюджета Черемхово – 70% областных средств. В такой ситуации говорить о развитии сложно, но мы вместе с вами должны смотреть, искать точки роста, возможности зарабатывать, менять такую ситуацию.

Спикер Законодательного Собрания особо подчеркнул, что у Черемхово, как и у других муниципалитетов региона, не должно быть проблем с финансированием первоочередных расходов.

В свою очередь мэр Черемхово Вадим Семенов рассказал, что сейчас усилия сосредоточены на развитии города как территории опережающего развития. Уже есть один участник - это мебельная компания, которая планирует создать 100 новых рабочих мест. Еще два инвестора на очереди.

Депутаты думы Черемхово также озвучили вопросы, связанные с социальными объектами. В частности, речь шла о реконструкции стадиона «Шахтер», спортивно-оздоровительного комплекса «Мартенсит», Дворца культуры «Горняк», а также о строительстве новой школы на 500 мест. Для части из них уже готова проектно-сметная документация, и как отметил Сергей Сокол, эти объекты будут дополнительно рассмотрены при корректировках областного бюджета в 2019 году.