2018-12-19T10:34:12+03:00
Происшествия

В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через Интернет

Молодого человека приговорили к 11 годам лишения свободы
Ольга БУЕВА
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В Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через ИнтернетВ Иркутской области 26-летний парень продавал синтетические наркотики через ИнтернетФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Продавца синтетики осудили в Иркутске. Организатор преступной группы признан виновным по двум статьям " Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в особо крупном размере" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей организованной группой, в крупном размере".

- Мы выяснили, что синтетические наркотики распространяли через Интернет, - сообщает пресс-служба прокуратуры по Иркутской области. - Он разработал схему, нашел шестерых сообщников, определил методы конспирации, размер денежного вознаграждения, систему поощрений и наказаний.

Кроме того, на платформе одной из интернет-страниц разместил информацию о видах наркотиков, ценах на них, способах оплаты и т.д.

Всего у нелегальных продавцов изъяли 12 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы.

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