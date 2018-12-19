Прогноз погоды в Иркутске: 20 декабря днем -12

19 Дек. 16:09 2018-12-19T16:29:08+03:00

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В Иркутске 20 декабря переменная облачность, ночью и днём осадков не ожидается. А вот к вечеру, по прогнозам синоптиков, пойдет небольшой снег. Ветер дует юго-восточный 3-8 м/с, с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -16,-18. Днем столбики уличных термометров покажут -10,-12 градусов.

А вот погода по области не такая радужная. Завтра в западных и северных районах, а 21 декабря местами ожидается западный, юго-западный ветер со скоростью 11-16 м/с, снег, метели.

- В Иркутской области 20 декабря переменная облачность, в северных районах, местами по остальной части области небольшой и умеренный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер в Приангарье юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с.

Температура ночью по области -8,-13, при прояснении -18,-23, в южных районах -14,-19, при прояснении -24,-29 градусов. Днём воздух прогреется до -6,-11, при облачной погоде будет -16,-21.