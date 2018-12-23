2018-12-23T07:07:57+03:00
Общество

Запрещенная хурма и опасное мясо: Россельхознадзор провел проверки в Иркутской области

Изъятую продукцию уничтожили
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Запрещенная хурма и опасное мясо: Россельхознадзор провел проверки в Иркутской области. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.Запрещенная хурма и опасное мясо: Россельхознадзор провел проверки в Иркутской области. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия.
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Предпринимателей Иркутской области проверили инспекторы Россельхознадзора. По итогам проверок изъяли и уничтожили 15,5 кг хурмы и 60 кг баранины.

Так, при проверке одного из рынков Иркутска обнаружили запрещенные фрукты из Европы. Испанская хурма, запрещенная для ввоза РФ, продавалась в ящике без маркировки и сопроводительных документов. Всю партию весом 15,5 кг изъяли и уничтожили.

Аналогичная ситуация произошла в Усть-Куте. Там также торговали продуктами без документов. Инспекторы нашли мед, говядину и яйца без маркировки. На вопрос когда и где были произведены продукты продавец не смог дать ответ.

- В соответствии с предписанием 6 кг говядны, 3,5 кг меда и 540 куриных яиц сняли с продажи, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия. - Вся изъятая продукция была уничтожена.

Также в Усть-Куте удалось обнаружить 60 кг баранины, которая хранилась без маркировки. Мясо постигла та же самая участь, что и другие продукты. Нерадивому предпринимателю за выявленные нарушения пришлось заплатить штраф.

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