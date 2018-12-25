Делали закладки: семейная пара рецидивистов продавала наркотики в Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:23 2018-12-25T07:23:46+03:00

Главу преступного семейства осудили на 9 лет лишения свободы, его супругу приговорили к 7 годам

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В Усолье-Сибирском семейная пара организовала целую сеть продажи запрещенных веществ через закладки расположенные по всему городу. Их удалось задержать с поличным. Оба супруга уже были ранее судимы.

Полицейские обнаружили, что в Усолье появилась новая группа наркодилеров и смогли выйти на их след. После проведения проверочной закупки торговцев смертью удалось задержать. Ими оказались 44-летний мужчина и 47-летняя женщина. По инициативе мужа, семья решила организовать незаконный бизнес.

- При обыске у них изъяли 53 свертка с наркотиками готовыми к продаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Кроме этого у них обнаружили мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

Собранных доказательств хватило, чтобы доказать вину криминального тандема. Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ее мужа как организатора, осудили на 9 лет лишения свободы.