2018-12-25T07:23:46+03:00
Общество

Делали закладки: семейная пара рецидивистов продавала наркотики в Иркутской области

Главу преступного семейства осудили на 9 лет лишения свободы, его супругу приговорили к 7 годам
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Делали закладки: семейная пара рецидивистов продавала наркотики в Иркутской области.Делали закладки: семейная пара рецидивистов продавала наркотики в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Усолье-Сибирском семейная пара организовала целую сеть продажи запрещенных веществ через закладки расположенные по всему городу. Их удалось задержать с поличным. Оба супруга уже были ранее судимы.

Полицейские обнаружили, что в Усолье появилась новая группа наркодилеров и смогли выйти на их след. После проведения проверочной закупки торговцев смертью удалось задержать. Ими оказались 44-летний мужчина и 47-летняя женщина. По инициативе мужа, семья решила организовать незаконный бизнес.

- При обыске у них изъяли 53 свертка с наркотиками готовыми к продаже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Кроме этого у них обнаружили мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты.

Собранных доказательств хватило, чтобы доказать вину криминального тандема. Женщину приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ее мужа как организатора, осудили на 9 лет лишения свободы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смертельное ДТП в Иркутске: 20-летний водитель «Honda Fit» погиб в аварии на плотине ГЭС
Жив и здоров: в Иркутске нашли пропавшего 12-летнего школьника
Работает Интерпол: в Иркутске задержали подозреваемого в мошенничестве, находящегося в международном розыске
Более 10 000 детей заболели ОРВИ в Иркутской области
Расписание нескольких электричек изменится в Иркутске
Иркутский терем Дедушки Мороза начнет работу 26 декабря в Усадьбе Сукачева
Долгожданная победа: ХК «Ермак» в гостях обыграл китайский КРС-ОЭРДЖИ
«Давай еще!»: воры из Бурятии ограбили один и тот же дом три раза
Прогноз погоды в Иркутске: 25 декабря днем -27 градусов
Двух бывших железнодорожников осудили за растрату 10 тонн топлива в Бурятии
Пропал без вести: 12-летнего школьника разыскивают в Иркутске
Сергей Сокол: ЗакСобрание Иркутской области усилит взаимодействие с муниципалитетами
Два грузовика провалились под лед на реке Витим в Иркутской области
Сняла порчу и деньги: в Братске аферистку осудили за лжецелительство
Жителя Иркутска осудили за кражу через мобильный банк
Братья на пьедестале: иркутские тхэквондисты Роман и Олег Кузнецовы завоевали золото и бронзу чемпионата России
"Свидетели Иеговы" из Ангарска не смогли передать земельный участок в Испанию, он отойдет государству
Особый противопожарный режим введут на время новогодних праздников в Иркутской области с 25 декабря
Двух иркутян осудили за производство «боярышника»
Двойник иркутского влюбленного: скульптуру молодого человека установили в Ахтубинске
КамАЗ провалился под лед реки Лена в Иркутской области
БК «Иркут» сегодня, 24 декабря, играет дома