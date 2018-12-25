2018-12-25T10:43:37+03:00
Общество

Житель Иркутска скончался от анафилактического шока, после лечения врача без лицензии

Его приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Житель Иркутска скончался от анафилактического шока, после лечения врача без лицензии.Житель Иркутска скончался от анафилактического шока, после лечения врача без лицензии.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Пациент одной из клиник Иркутска умер после некачественного лечения. Он находился под наблюдением врача, который работал без лицензии.

В одной из местных клиник обратился житель Иркутска. Заплатив немалую сумму, иркутянин надеялся поправить свое пошатнувшееся здоровье. Горе-лекарь, осмотрев пациента, установил неверный диагноз и пытался вылечить человека от болезни, которой он не болел. Как выяснилось позже, врач даже не имел лицензии.

- От введенного врачом препарата у мужчины произошел анафилактический шок, который привел к гибели пациента, - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. – Доктор не позаботился о том, чтобы в его аптечке находился противошоковый препарат.

На суде он полностью признал свою вину. Рассмотрев дело в особом порядке, судья приговорил врача-убийцу к 1 году и 8 месяцам лишения свободы условно. Кроме этого ему придется выплатить компенсацию морального вреда семье погибшего.

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