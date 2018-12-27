Студент юрфака распространял в Интернете экстремистские материалы

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-27T10:57:08+03:00

Запрещенные сообщения он распространял своим друзьям и знакомым по Сети

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Уголовное дело завели на студента юрфака в Иркутске. Парень учится на третьем курсе вуза. Два года - с 2016 по 2018 он распространял экстремистские материалы в Сети.

- Молодой человек рассылал­ своим одногруппникам сообщения и видеозаписи в социальных сетях, в которых содержалась информация, направленная на возбуждение ненависти, вражды, к национальным и религиозным меньшинствам, - говорится в сообщении СУ СК по Иркутской области. - По факту завели уголовное дело по признакам преступления, по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".

Парня вычислили при помощи сотрудников ФСБ. Мотив, по которым молодой человек решил распространять запрещенные ролики среди своих знакомых, пока не известен.

Теперь его ждет психолого-лингвистическая экспертиза. Известно, что 21-летний подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.