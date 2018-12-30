2018-12-30T11:09:32+03:00
Общество

Школьник из Усть-Кута и его мама спасли примерзшую ко льду кошку в 45-градусный мороз

Животное чуть не погибло в ледяном плену
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Школьник из Усть-Кута и его мама спасли примерзшую ко льду кошку в 45-градусный мороз.Школьник из Усть-Кута и его мама спасли примерзшую ко льду кошку в 45-градусный мороз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На просторах Интернета, пользователи социальных сетей распространяют трогательную историю, которая произошла в городе Усть-Кут Иркутской области. Местная жительница, возвращаясь домой, услышала пронзительные кошачьи крики. Женщина поспешила в свою квартиру, чтобы рассказать об услышаном сыну и отправила мальчика узнать, в чем же дело.

Днем 26 декабря школьник и его мама спасли замерзающее животное от лядяного плена. Кошка, гревшаяся под днищем автомобиля, попала в ледянной капкан, когда оттаявший снег начал заново замерзать. В тот день температура воздуха опустилась почти до -50 градусов. Неравнодушная семья пришла на выручку животному, попавшему в беду.

- Мы принесли теплой воды, чтобы растопить лед, после чего достали кошку и отнесли в дом, - сообщила мама ребенка.

После того, как животное отогрели и накормили, ее спасители передали живтоное в один из городских приютов.

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