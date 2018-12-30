Школьник из Усть-Кута и его мама спасли примерзшую ко льду кошку в 45-градусный мороз
На просторах Интернета, пользователи социальных сетей распространяют трогательную историю, которая произошла в городе Усть-Кут Иркутской области. Местная жительница, возвращаясь домой, услышала пронзительные кошачьи крики. Женщина поспешила в свою квартиру, чтобы рассказать об услышаном сыну и отправила мальчика узнать, в чем же дело.
Днем 26 декабря школьник и его мама спасли замерзающее животное от лядяного плена. Кошка, гревшаяся под днищем автомобиля, попала в ледянной капкан, когда оттаявший снег начал заново замерзать. В тот день температура воздуха опустилась почти до -50 градусов. Неравнодушная семья пришла на выручку животному, попавшему в беду.
- Мы принесли теплой воды, чтобы растопить лед, после чего достали кошку и отнесли в дом, - сообщила мама ребенка.
После того, как животное отогрели и накормили, ее спасители передали живтоное в один из городских приютов.